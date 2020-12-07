В Казахстане утвердили правила по профилактике и лечению туберкулеза

В поликлиниках пациенты с жалобами на кашель обслуживаются вне очереди и обеспечиваются медицинскими одноразовыми масками.

Приказом министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года утверждены правила проведения мероприятий по профилактике туберкулеза, передает zakon.kz.

Так, для профилактики и предупреждения заболеваний туберкулезом здоровым новорожденным детям, при отсутствии медицинских противопоказаний, в прививочном кабиненте перинатального (родильного отделения) центра на 2-4 сутки после рождения проводится вакцинация вакциной "Бациллы Кальметта-Герена" (вакцина БЦЖ) согласно Национальному календарю прививок.

Противопоказаниями к профилактике туберкулеза вакциной БЦЖ являются:

- врожденный иммунодефицит;

- генерализованная инфекция на вакцинацию вакциной БЦЖ, выявленная у лиц первой степени родства;

- ВИЧ или синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД);

- недоношенность - масса тела менее 2000 грамм или гестационный возраст менее 33 недель;

-поражения центральной нервной системы - асфиксии и родовые травмы с неврологической симптоматикой (среднетяжелой и тяжелой степени);

- внутриутробная инфекция (цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидиоз, туберкулез), сепсис новорожденных;

- гемолитическая болезнь новорожденных (умеренная, среднетяжелая и тяжелая формы);

- заболевания средней и тяжелой степени тяжести, сопровождающиеся субфебрильной температурой и нарушением общего состояния;

- лихорадка.

Дети, не привитые вакциной БЦЖ в перинатальном (родильном отделении) центре, вакцинируются в организациях, оказывающих ПМСП: до двух месяцев - без постановки пробы Манту, после двух месяцев - при отрицательном результате.

Согласно правилам, на латентную туберкулезную инфекцию проводится тестирование следующих лиц:

- взрослые и дети, инфицированные ВИЧ;

- контактные лица, независимо от ВИЧ-статуса;

- лица, относящиеся к группе высокого риска по туберкулёзу: начинающие терапию ингибиторами факторов некроза опухоли-α (ФНО-α), получающие иммуносупрессивную терапию (глюкокортикоиды, цитостатики и другие), находящиеся на диализе, готовящиеся к трансплантации органов или гематологической трансплантации, пациенты с силикозом; дети, состоящие на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, неспецифических заболеваний бронхолёгочной системы, нарушения питания (дефицит массы тела), ВИЧ-инфекции, инвалиды; дети, из семей, где родители инфицированы ВИЧ, из мест лишения свободы, злоупотребляющие алкоголем, страдающие наркоманией, с низким прожиточным уровнем жизни, мигранты; невакцинированные вакциной БЦЖ дети старше 2 месяцев и дети с неразвившимся знаком вакцинации.

Как отмечается, раннее выявление больных туберкулезом осуществляется медицинскими работниками всех специальностей медицинских организаций, независимо от формы собственности, при обращении населения за медицинской помощью в организации, оказывающие ПМСП, и стационарные организации, проведении обязательных и профилактических медицинских осмотров, а также иммунизации против туберкулеза.

Молекулярно-генетический метод диагностики и микроскопическое исследование мокроты в медорганизациях проводится лицам при наличии кашля, продолжающегося более двух недель (кашель является главным симптомом у больных легочной (заразной) формой туберкулеза) и одного или нескольких нижеперечисленных клинических симптомов:

- потеря веса;

- потливость;

- боли в грудной клетке;

- кровохарканье;

- общая слабость и быстрая утомляемость;

- длительное повышение температуры тела.

При наличии вышеупомянутых симптомов, медицинский работник проводит обследование пациент по утвержденной схеме.

Как отмечается, в поликлиниках пациенты с жалобами на кашель обслуживаются вне очереди и обеспечиваются медицинскими одноразовыми масками.

Правила также предусматривают перечень лиц, подлежащих обязательному ежегодному флюорографическому обследованию на туберкулез:

- работники медицинских организаций;

- работники медико-социальных учреждений;

- призывники на военную службу;

- студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся училищ;

- дети 15-17 лет;

- женщины в послеродовом периоде до выписки из родильного дома;

- члены семьи новорожденного без вакцинации против туберкулеза до его выписки из перинатального (родильного отделения) центра;

- контингент лиц, получающих специальные социальные услуги в медико-социальных учреждениях стационарного типа, психоневрологических диспансеров;

- лица, прибывшие в Казахстан на постоянное место жительства;

- подследственные и осужденные (2 раза в год);

- сотрудники органов внутренних дел, из них сотрудники специализированной службы охраны, патрульно-постовой, дорожно-патрульной и участковой служб, следственных изоляторов и исправительных учреждений (1 раз в год);

- военнослужащие, обеспечивающие охрану учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также участвующих в охране общественного порядка (2 раза в год);

- военнослужащие срочной службы (2 раза в год);

- военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК;

- работники объектов пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговли;

- работники дошкольных организаций, общеобразовательных и специализированных школ, лицеев и гимназий;

- работники высших и средних специальных учебных заведений;

- лица, прибывшие в Республику Казахстан на временное проживание, в том числе по трудовой миграции.

К группе высокого риска по заболеванию туберкулезом относятся дети:

- из семей, где родители инфицированы ВИЧ, из мест лишения свободы, злоупотребляющие алкоголем, страдающие наркоманией, с низким прожиточным уровнем жизни, мигранты;

- состоящие на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, неспецифических заболеваний бронхолегочной системы, нарушения питания (дефицит массы тела), ВИЧ-инфекции, получающие иммуносупрессивную терапию (глюкокортикоиды, цитостатики, генно-инженерные биологические препараты и другие), инвалиды;

- невакцинированные и с неразвившимся знаком после вакцинации вакциной БЦЖ;

- контингент детей, получающих специальные социальные услуги в медико-социальных учреждениях стационарного типа и психоневрологических диспансеров.

Также говорится, что к мероприятиям по профилактике туберкулеза в части выявления и социального сопровождения на амбулаторном этапе лечения активного туберкулеза у лиц из групп высокого риска привлекаются неправительственные организации путем размещения и реализации государственных социальных грантов и государственных социальных заказов.

Лечение пациентов с активным туберкулезом проводится непрерывно в два этапа:

Первый этап: интенсивная фаза - проводится в стационаре; в последующем, после достижения конверсии мазка, продолжается в амбулаторных условиях.

Пациенты без бактериовыделения изначально направляются на лечение в амбулаторных, а также в стационарозамещающих условиях по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии.

Лечение пациентов с бактериовыделением на дому или в стационарозамещающих условиях по индивидуальным показаниям, а также перевод пациентов на амбулаторное лечение до завершения интенсивной фазы на основе внеочередного исследования мазка мокроты на микобактерии туберкулеза (каждые 10 дней), возможность использования стационарозамещающих технологий или видеонаблюдаемого лечения решается централизованной врачебно-консультативной комиссией.

Второй этап: поддерживающая фаза - проводится в амбулаторных, стационарозамещающих условиях.

Проведение поддерживающей фазы лечения в стационаре по клиническим и социальным показаниям решается централизованной врачебно-консультативной комиссией.

Полностью текст правил смотрите здесь.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 декабря).

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