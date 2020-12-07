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Тихановская готова возглавить Беларусь на 45 дней

Она также представит концепцию проведения новых выборов.

Фото : rbk.ru7 декабря 2020, 16:41

Светлана Тихановская рассказала, что готова возглавить Беларусь в переходный период, сообщает zakon.kz.

В интервью с TUT.BY она объявила, что представит концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы и программу экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса на переходный период.

По ее словам, необходимо прийти к новым выборам.

Она также отметила, что станет руководителем Беларуси на 45 дней.

Все начнется с переговоров. Мы должны к ним прийти, каким бы ни был путь развития событий. Когда договоренности будут достигнуты - начнется переходный период, который приведет к новым выборам. Все зависит от переговоров, - добавила она.

Согласно официально объявленным результатам выборов президента в Беларуси, Тихановская набрала чуть более 10 % голосов избирателей, заняв второе место. По мнению ее сторонников, результаты голосования были фальсифицированы.

Позднее она заявила об узурпации власти действующим президентом и призвала провести новые и честные выборы. Через несколько дней после выборов Тихановская покинула страну и обосновалась в Литве, объявив себя "национальным лидером" Беларуси. Она совершила несколько поездок по странам Европы, причем в Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государства.

10 сентября 2020 года Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси.


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