Горячие новости
Читайте также

Приостановлена деятельность шести казахстанских авиакомпаний

Также была приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School.

Фото : pixabay.com7 декабря 2020, 16:55

В 2020 году две казахстанские авиакомпании лишились сертификатов, передает zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения КГА МИИР РК.

С 1 января 2020 года по сегодняшний день инспекторами Авиационной администрацией Казахстана проведены 43 инспекционные проверки и 8 сертификатов эксплуатанта. Приостановлена деятельность 6-ти операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Bek Air, Sigma Airlines, - сказано в сообщении.

Авиационная администрация провела 240 инспекционных проверок воздушных судов, выдано 79 свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов, 145 сертификатов летной годности, 17 сертификатов организации сертификата ТОиРАТ.

Также была приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты