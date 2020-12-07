Приостановлена деятельность шести казахстанских авиакомпаний

Также была приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School.

В 2020 году две казахстанские авиакомпании лишились сертификатов, передает zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения КГА МИИР РК.

С 1 января 2020 года по сегодняшний день инспекторами Авиационной администрацией Казахстана проведены 43 инспекционные проверки и 8 сертификатов эксплуатанта. Приостановлена деятельность 6-ти операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Bek Air, Sigma Airlines, - сказано в сообщении.

Авиационная администрация провела 240 инспекционных проверок воздушных судов, выдано 79 свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов, 145 сертификатов летной годности, 17 сертификатов организации сертификата ТОиРАТ.

Также была приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School.

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