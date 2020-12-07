Актюбинского депутата задержали за преступление против личности
В каком конкретно преступлении его подозревают, официально не сообщается.
Фото : Inbusiness.kz7 декабря 2020, 17:08
Появилась информация о том, что в Актобе задержан депутат Актюбинского областного маслихата, передает zakon.kz.
В telegram-канале Kozachkov offside сообщается, что в Актобе по подозрению в половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста задержан известный бизнесмен, депутат Актюбинского областного маслихата.
Политолог Ербол Едилов также пишет, что по информации некоторых источников по подозрению в совершении преступления задержан депутат Актюбинского областного маслихата.
Редакция обратилась за комментарием в ДП Актюбинской области.
Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении жителя г. Актобе за уголовное правонарушение против личности. В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС г. Актобе. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе полиции региона в ответ на запрос.
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