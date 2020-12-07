Актюбинского депутата задержали за преступление против личности

В каком конкретно преступлении его подозревают, официально не сообщается.

Появилась информация о том, что в Актобе задержан депутат Актюбинского областного маслихата, передает zakon.kz.

В telegram-канале Kozachkov offside сообщается, что в Актобе по подозрению в половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста задержан известный бизнесмен, депутат Актюбинского областного маслихата.

Политолог Ербол Едилов также пишет, что по информации некоторых источников по подозрению в совершении преступления задержан депутат Актюбинского областного маслихата.

Редакция обратилась за комментарием в ДП Актюбинской области.

Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении жителя г. Актобе за уголовное правонарушение против личности. В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС г. Актобе. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе полиции региона в ответ на запрос.

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