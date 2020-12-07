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Не выдал грантов на 12,5 млн: наказан глава "Центра занятости населения"

Установлено, что КГУ "Центр занятости населения акимата Енбекшиказахского района" создавал препятствия индивидуальным предпринимателям для реализации новых бизнес-идей.

Фото : inspectrum.su7 декабря 2020, 17:25

В Алматинской области наказали руководителя отдела ГУ "Центр занятости населения" за препятствие в работе предпринимателям, передает zakon.kz.

По сообщению акимата Алматинской области, в прокуратуру Енбекшиказахского района обратились 23 предпринимателя с жалобой. Было установлено, что предприниматели выступили с новыми бизнес идеями, и получили положительные заключения от местного исполнительного органа. Однако с ними не заключали договоры по перечислению оплаты государственного гранта.

Установлено, что КГУ "Центр занятости населения акимата Енбекшиказахского района" создает ряд препятствий индивидуальным предпринимателям для реализации новых бизнес-идей. Несмотря на положительные заключения Комиссии МИО, с предпринимателями не заключались договоры по перечислению оплаты государственного гранта. По выявленным фактам нарушений внесено представление об устранении нарушении законности, по результатам которого выплачена сумма гранта в размере 12 788 000 тенге, - сообщили в акимате.

Также, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела ГУ "Центр занятости населения".


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