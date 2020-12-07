Нуротановцы Алматы полностью готовы к предстоящему электоральному периоду

В числе кандидатов в депутаты - представители всех социальных и профессиональных категорий.

О готовности сообщили в Алматинском городском филиале партии Nur Otan, передает zakon.kz.

Утвержденный 19 ноября на партийной конференции список кандидатов в депутаты городского маслихата без замечаний прошел регистрацию в территориальной избирательной комиссии Алматы.

В числе кандидатов в депутаты - представители всех социальных и профессиональных категорий: известные спортсмены, деятели культуры и искусства, здравоохранения, образования и многие другие. Кроме того, в список вошли 35% женщин и 20% молодежи.

К примеру, самой юной кандидаткой стала 21-летняя шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик, победитель проекта "100 новых лиц", заслуженный кардиохирург Алмат Кодасбаев, директор НИШ ФМН г.Алматы Жулдыз Сулейменова, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, бизнесмен и меценат Нурымбек Тау, руководитель фонда "Я – алматинец" Константин Авершин, блогер Туребаев Мейржан и другие.

Отобраны кандидатуры для работы в предвыборных штабах, куда вошли известные личности, в частности кинорежиссер, народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов, председатель ОФ "Лига волонтеров" Айсулу Ерниязова, паралимпиец Серик Есматов и другие.

В электоральный период будут задействованы порядка 1000 активистов, которые будут работать на договорной основе.

Подготовлены списки доверенных лиц из числа 1700 активных авторитетных партийцев, которые зарегистрировались в городской избирательной комиссии.

Как отмечает первый заместитель председателя АГФ партии Nur Otan Станислав Канкуров, основным новшеством в предстоящих выборах является то, что выборы в маслихаты впервые пройдут по новой для Казахстана пропорциональной системе.

Прежде избиратели на выборы в маслихаты голосовали по мажоритарной системе, то есть за конкретную фамилию кандидата. Пропорциональная же система основывается на голосовании за партию. Это опыт европейских стран, где 63% жителей голосуют по пропорциональной системе, - отметил нуротановец.

По словам Канкурова, новая система имеет ряд преимуществ. Во-первых, это больше возможностей. Маслихаты и мажилис – это коллегиальные органы, где на голосовании решения принимаются большинством голосов. К примеру, инициатива самовыдвиженца может остаться неуслышанной и не получить поддержку большинства, поэтому у них меньше возможностей, а партийная инициатива звучит более громко и убедительно. Во-вторых, это степень ответственности. Сложно отследить исполнение предвыборных обещаний всех самовыдвиженцев, так, как только в маслихатах по всей стране насчитывается более 3 тысяч мест.

Следовательно исполнение, прозрачность, подотчетность и ответственность составляют особенность пропорциональной системы выборов.

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