В Катаре не ждут угрозы COVID-19 на Чемпионате мира-2022

Ранее многие спортивные соревнования, в том числе Олимпийские игры 2020 года были отменены или перенесены на более поздний срок.

Организаторы Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре не намерены вводить ограничения для болельщиков. Они надеются, что к моменту начала турнира эпидситуация нормализуется, передает zakon.kz.

В интервью АР исполнительный директор организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер заявил, что турнир скорее всего будет проведен в обычном формате.

Мы очень надеемся и очень с нетерпением ждем, что к 2022 году все действительно вернется в нормальное русло, и мы с нетерпением ждем встречи с болельщиками и проведения нормального и успешного чемпионата мира. Появление и скорое производство вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 - это "определенно хорошие новости". Все с нетерпением ждут возвращения к какой-то нормальной жизни, особенно в спорте, - заявил он.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

Ранее многие спортивные соревнования, в том числе Олимпийские игры 2020 года, были отменены или перенесены на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!