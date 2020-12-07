Итоги Года Волонтера: 3000 добрых сердец в Акмолинской области

Настигшая пандемия коронавируса не оставила в стороне добровольцев.

Объявленный Президентом страны К.Ж.Токаевым Год Волонтера придал новый импульс развитию волонтерского движения, определил новые системные подходы и объединил усилия людей и организаций в регионе, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, значимый для акмолинцев год начался с открытия фронт-офиса под концептом "Birgemiz", работающий в рамках семи общенациональных проектов - Asyl mura, Bilim, Saýlyq, Sabaqtastyq, Taza Álem, Úmit, и Qamqor. Каждое направление работает по отдельным проектам. По направлению "Taza Álem" вывезено 36 тонн снега, оказано помощи 1319 пенсионерам, инвалидам и одиноким пожилым людям.

Деятельность фонда "Вера в добро" ориентирована на медицинскую помощь. Он работает по направлению "Saýlyq". Сегодня волонтеры объединения под председательством Татьяны Спиглазовой оказывают паллиативную помощь на дому 60- нуждающимся.

В современном обществе проблема оказания паллиативной помощи больным, прикованным к постели, инвалидам колясочникам и онкобольным остается актуальной. Этот проект – дело всей моей жизни. Проект не коммерческий – он социальный, проект не про деньги, он про жизнь, полную боли и ежедневной борьбы. Борьбы с болезнями и с самим собой, - поделилась директор Фонда.

Добровольцами ведется большая работа в оказании всяческой поддержки для уязвимых слоев населения и для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

В рамках направления "Qamqor" волонтерский центр "Феникс" организовывает адресную помощь 114 одиноко-проживающим престарелым граждан и пожилым людям с особымии потребностями.

Задачи общественного фонда "Lider. Kz. Доброе сердце Кокшетау" и Лиги волонтеров Акмолинской области в оказании содействия в рейдах при чрезвычайных ситуациях.

По словам основателя ОФ Ирины Катуховой, в течении этого года по городу Кокшетау ОФ "Lider. Kz. Доброе сердце Кокшетау" было проведено: 38 розысков без вести пропавших с заявлением и 20 без заявления.

Мы можем подарить частичку своего тепла, своей заботы людям. Когда нам говорят "спасибо" и мы видим радость детей – это нас мотивирует двигаться вперед. Счастье в глазах для нас многого стоит, - отметила Ирина Катухова.

Настигшая пандемия коронавируса не оставила в стороне добровольцев. Волонтеры, объединившись с предприятиями организовывали подвоз продуктов первой необходимости более 10 тысячам семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным и малообеспеченным семьям, оказана помощь медучреждениям и организациям, оказавшимся на передовой.

К слову, сегодня фронт-офис Акмолинской области объединяет более 3000 неравнодушных граждан, которые ежедневно помогают всем нуждающимся.

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