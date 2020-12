Боб Дилан продал права на свои песни за девятизначную сумму

Условия сделки не разглашаются. Сам Дилан от комментариев отказался.

Американский музыкант и поэт Бэб Дилан продал авторские права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group, сообщает zakon.kz.

Сделка может стать крупнейшей продажей прав на композиции одного автора, передает ТАСС.



Условия сделки не разглашаются, но, по слухам, речь идет о девятизначной сумме. Некоторые СМИ говорят о гонораре в размере более чем 300 миллионов долларов.

Сам Дилан от комментариев отказался, сообщил его представитель.

Это знаменательное соглашение охватывает права более чем на 600 песен, написанных в течение почти 60 лет, от ставшей культурной вехой в 1962 году песни Blowin" In The Wind до эпической Murder Most Foul этого года, - говорится в сообщении Universal Music.

Боб Дилан — один из самых известных музыкантов, карьера которого продолжается почти пять десятилетий. По версии журнала Rolling Stone, Дилан является "вторым по значимости" после The Beatles исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы, по решению Национальной академии искусства и техники грамзаписи в 2015 году он был назван "Человеком года".

