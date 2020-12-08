Казахстан узнал соперников по группе отбора на ЧМ-2022

Казахстан попал в группу D вместе с Францией, Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной.

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в зоне УЕФА, сообщает zakon.kz.

Казахстан попал в группу D вместе с Францией, Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной.

Результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Первый тур европейской квалификации запланирован на 24–25 марта 2021 года. 10 победителей групп выйдут в финальную часть ЧМ-2022, которая состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

10 обладателей вторых мест в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки".

12 команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя "стыков" выйдут в финальную стадию чемпионата мира.

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