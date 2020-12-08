Лавров прокомментировал термин "астанизация" от Жозепа Борреля

Пока астанинский формат не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще, - напомнил Лавров.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в блоге недавно заявил, что "астанизация" отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе, сообщает zakon.kz.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит в термине "астанизация" никакого негативного подтекста, передает РИА "Новости".

По крайней мере, надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел. Потому что по большому счету астанинский процесс сложился в контексте сирийского кризиса. Пока астанинский формат не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще, - сказал Лавров на пресс-конференции.

Астанинский формат — это переговоры по Сирии между тремя странами-гарантами — Россией, Ираном и Турцией. Переговоры впервые состоялись в Астане (Нур-Султан) 23−24 января 2017 года.

На этих переговорах впервые в истории гражданской войны в Сирии за столом оказались представители сирийских властей и боевики из вооружённой оппозиции.

Что касается в целом такого настроения, которое Жозеп Боррель изложил в своем блоге, все-таки, как я понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме ЕС, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире, - добавил Лавров.

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