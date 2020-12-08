Лукашенко отстранили от Олимпиады

По мнению организации, нынешнее руководство Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко больше не имеет права на участие в мероприятиях, которые проходят под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает zakon.kz.

Об этом заявил глава организации Томас Бах, передает РИА "Новости".

Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК, — сказал глава МОК.

По мнению организации, нынешнее руководство Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Эти меры будут действовать до дальнейшего уведомления или до тех пор, пока в феврале 2021 года Генеральное собрание не изберет новый национальный исполнительный комитет.

В рамках принятого решения МОК приостанавливает любые обсуждения с НОК Беларуси о проведении будущих мероприятий МОК. Также предусматривается приостановление всех финансовых выплат НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Зимним Олимпийскими играми в Пекине и с их участием в них. МОК собирается обратиться к соответствующим международным федерациям с просьбой убедиться, что все допущенные к соревнованиям белорусские спортсмены могут принять участие в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм без какой-либо политической дискриминации. МОК будет также просить всех участников Олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения.

Руководителем НОК Беларуси является Александр Лукашенко, первым вице-президентом — Виктор Лукашенко. В исполнительный комитет НОК входит десять человек.

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