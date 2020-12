В Windows 10 появится реклама от Microsoft

Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.

Компания Microsoft приступила к распространению нового элемента в приложении "Настройки" в Windows 10, сообщает zakon.kz.

Речь идет о баннере "Получите больше от Windows" (Get even more out of Windows), который начал доставляться на ПК, работающие под управлением майского обновления и более поздних версий, передает Windows Latest.

Сообщение предлагает "получить еще больше от Windows": сделав ряд настроек, можно "насладиться всеобъемлющим опытом от Microsoft". Если нажать кнопку "Let’s go", то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании — например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.

Далее пользователь увидит страничку с настройками браузера, где предлагается выбрать "Рекомендованные настройки", в результате чего Edge устанавливается как браузер по умолчанию, а поисковой системой послужит Bring. Соглашаясь на данные условия, ярлык браузера закрепится на панели задач и рабочем столе.

На третьей, полноэкранной, странице появится предложение Microsoft со скидкой в 50% на подписку Microsoft 365. И только здесь можно отказаться от предложений компании, нажав на кнопку "No Thanks".

Ранее аналогичным образом стала поступать Apple. После установки iOS 14 многие владельцы iPhone обнаружили, что смартфон в настройках предлагает воспользоваться дополнительными платными сервисами компании — например, оформить подписку на доступ к каталогу игр Apple Arcade или интернет-кинотеатру Apple TV+

