В Джорджии подтвердили победу Байдена после очередного пересчета голосов

Говорится, что в штате проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Но о массовых фальсификациях речь не идет.

Итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах в штате Джорджия оказались в пользу Байдена, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте правительства штата.

Госсекретарь штата Брэд Рэффенспергер сегодня сертифицировал результаты прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, - указано в заявлении.

Мы уже три раза пересчитали бюллетени, которые были поданы законно. Результаты остались неизменными, - заявил секретарь штата Брэд Раффенспергер на состоявшейся пресс-конференции.

"Сегодня аппарат секретаря штата повторно сертифицирует результаты выборов", - добавил он и констатировал, что в Джорджии проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Секретарь дал понять, что речи о массовых фальсификациях не идет.

Ранее Трамп подверг сомнению результаты в некоторых колеблющихся штатах и инициировал пересчет голосов через подачу исков. Но результатов это ему пока не принесло.

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