Горячие новости
Читайте также

В Джорджии подтвердили победу Байдена после очередного пересчета голосов

Говорится, что в штате проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Но о массовых фальсификациях речь не идет.

Фото : Center for Public Integrity8 декабря 2020, 01:49

Итоги второго пересчета голосов на прошедших президентских выборах в штате Джорджия оказались в пользу Байдена, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте правительства штата.

Госсекретарь штата Брэд Рэффенспергер сегодня сертифицировал результаты прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, - указано в заявлении.

Мы уже три раза пересчитали бюллетени, которые были поданы законно. Результаты остались неизменными, - заявил секретарь штата Брэд Раффенспергер на состоявшейся пресс-конференции.

"Сегодня аппарат секретаря штата повторно сертифицирует результаты выборов", - добавил он и констатировал, что в Джорджии проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Секретарь дал понять, что речи о массовых фальсификациях не идет.

Ранее Трамп подверг сомнению результаты в некоторых колеблющихся штатах и инициировал пересчет голосов через подачу исков. Но результатов это ему пока не принесло.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты