Прогноз погоды по территории Казахстана на 8 декабря

Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, на севере страны – усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 декабря, сообщает zakon.kz.

С прохождением фронтальных разделов на юго-востоке, севере и северо-востоке РК местами пройдет снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, на севере страны – усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидается низовая метель, в Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области – туман.

В Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 22 градусов.

Прогноз погоды в Алматы: днем -3°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -16°, облачно,.

Прогноз погоды на 8 декабря.

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