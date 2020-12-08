Эксперты назвали способ взломать телефон с технологией Face ID

Доступ к данным можно получить и через сеть.

Препятствий для желающих что-либо взломать сегодня практически нет – все дело в технологиях, которыми обладают или не обладают злоумышленники, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Технология FaceID на данный момент заточена на фиксацию плоского, а не трехмерного изображения. Это может быть, к примеру, 3D-маска, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы машинного обучения IT-Компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Шмулев.

Уже сейчас есть работы с нейросетевыми подходами, которые умеют из "плоской" фотографии строить 3D-карту лица. Возможно, в ближайшем будущем технология, работающая с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют строение лица на фото и создают соответствующую ему 3D-модель, станет доступна широким массам, и любой человек сможет распечатать такую модель на 3D-принтере, — предполагает эксперт.

Но к тому времени, когда эта технология получит широкое распространение, производители телефонов научат FaceID распознавать людей иначе – например, по мимике, движению глаз. Так что схема с масками уже никому не понадобится. Правда, и мошенники тоже могут изобрести что-то новенькое.

Пока технология распознавания лиц в дорогих смартфонах достаточно надежна. Не стоит сильно беспокоиться о том, что кто-то взломает вас именно таким способом. Доступ к данным можно получить и через сеть, — резюмировал Шмулев.

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