На 80% вырос объем прямых инвестиций Китая в Казахстан

По словам китайского посла, пандемия коронавируса только укрепила отношения между Казахстаном и Китаем.

Больше 4000 контейнерных поездов прошли через Хоргос в этом году, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Почти столько же вагонов с грузом пересекли коридор Китай – Казахстан – Европа через стык Достык – Алашанькоу еще в конце октября. Это на 45 % больше показателей прошлого года.

На ежегодной встрече с журналистами, в этом году она проходила онлайн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо назвал трансграничное транспортное сотрудничество – самым ярким достижением 2020 года. По словам дипломата, COVID-19 стал не только испытанием на прочность, но и поводом для сближения государств. Пандемия коронавируса только укрепила отношения между Казахстаном и Китаем. В самое сложное время два государства не остались равнодушными и своевременно протянули друг другу руку помощи.

Казахстанское Правительство и население своевременно оказали моральную и гуманитарную поддержку Китаю. Предоставленные гуманитарные грузы сыграли большую роль в борьбе с ковидом в первые недели вспышки. Мы очень ценим и навсегда запомним этот дружеский жест, - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.

На фоне глобальных ограничений и экономического спада двум странам удалось преодолеть первую волну пандемии с плюсом. На 80% вырос объем прямых инвестиций КНР в казахстанскую экономику, составив 360 миллионов долларов.

В числе реализованных и реализуемых проектов есть такие высокотехнологичные проекты, как производство автомобилей, электрокаров, рапсового масла. Товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил 18 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 2%, - добавил посол.

Он подчеркнул, что это результат целенаправленных действий правительств обеих стран, принятых в течение последних двух лет. С учетом того, что коронавирусу все еще придется противостоять, Китай предлагает партнерам по инициативе "Один пояс – Один путь" формировать цифровой Шелковый путь.

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