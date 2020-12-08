Медучреждения Туркменистана не справляются с наплывом больных с COVID-19

Между тем власти продолжают настаивать на том, что на территории страны до сих пор не зарегистрировано ни единого случая коронавируса.

Медучреждения в различных регионах Туркменистана не справляются с большим наплывом больных с симптомами коронавируса, в связи с чем многие больницы начали отказывать в госпитализации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

По словам врача из Дянева, в последние дни наблюдается чрезвычайно широкое распространение коронавируса. В этрапских больницах не осталось места для госпитализации больных. Но и в случаях, когда люди едут за десятки километров в административный центр велаята, попасть на больничную койку очень трудно.

В туркменабадских больницах коек не хватает даже для самих горожан. В городской инфекционной больнице свободных мест практически нет, все палаты переполнены. Тех, кто обращается к нам, даже если их привозит машина скорой помощи, мы отправляем в городскую больницу, рассказал один из врачей Туркменабадской инфекционной больницы.

Напомним, что и в других регионах страны ряд медучреждений вынуждены были закрыться на карантин в связи с невозможностью госпитализировать всех больных с признаками коронавируса.

Сообщалось, что по этой причине, многие больные с симптомами коронавируса вынуждены лечиться дома, использую различные народные методы лечения. А это часто приводит к трагическим результатам.

Неправильное лечение, отсутствие в аптеках даже лекарств от обычного гриппа и использование различных традиционных способов лечения, все это подвергает жизнь больного опасности. В Туркменабаде в районе под названием "Уч пункт" это привело к смерти нескольких людей, рассказал врач из Туркменабада.

В то же время если выясняется, что причиной смерти стал COVID-19, то скончавшегося немедленно хоронят.

Похороны проходят под наблюдением сотрудников службы безопасности. Тело умерших выдают в плотно закрытых пластиковые пакетах черного цвета. Их не разрешают открывать и соблюсти все необходимые похоронные ритуалы, рассказал житель Туркменабада, недавно участвовавший на похоронах на местном кладбище.

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