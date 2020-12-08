Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

России следует прекратить оккупацию украинского полуострова и остановить призыв его жителей в Вооруженные силы РФ, говорится в резолюции.

Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Документ поддержали 63 страны, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, а еще 62 воздержались. Составители резолюции призвали РФ, аннексировавшую украинский полуостров, "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Аннексия ухудшает архитектуру контроля над вооружениями, в которую входят изданный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договор по открытому небу, подчеркнули авторы.

Кроме того, России следует прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию" образования, говорится в документе. Составители отметили включение образовательных учреждений Крыма в российскую систему военно-патриотического воспитания.

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