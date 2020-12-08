Минздрав опубликовал число случаев пневмонии за сутки
Два казахстанца скончались.
Фото : orenburg.media8 декабря 2020, 09:04
Стали известны данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 8 декабря, сообщает zakon.kz.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки (7 декабря) было зарегистрировано 18 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 76 человек.
Всего с 1 августа было зарегистрировано:
заболевших- 43 124, случаев с летальным исходом - 456, всего выздоровели – 31 032 человек.
Тем временем от коронавируса за сутки скончались 8 человек.
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