Минздрав опубликовал число случаев пневмонии за сутки

Два казахстанца скончались.

Стали известны данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 8 декабря, сообщает zakon.kz.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки (7 декабря) было зарегистрировано 18 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 76 человек.

Всего с 1 августа было зарегистрировано:

заболевших- 43 124, случаев с летальным исходом - 456, всего выздоровели – 31 032 человек.

Тем временем от коронавируса за сутки скончались 8 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!