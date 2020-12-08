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Минздрав опубликовал число случаев пневмонии за сутки

Два казахстанца скончались.

Фото : orenburg.media8 декабря 2020, 09:04

Стали известны данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 8 декабря, сообщает zakon.kz.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки (7 декабря) было зарегистрировано 18 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 76 человек.

Всего с 1 августа было зарегистрировано:

заболевших- 43 124, случаев с летальным исходом - 456, всего выздоровели – 31 032 человек.

Тем временем от коронавируса за сутки скончались 8 человек.


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