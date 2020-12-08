Журналист стал замдиректора РГУ "Қоғамдық келісім"

Новый заместитель директора будет курировать вопросы информационной работы АНК, связи с общественностью в сфере развития межэтнических отношений.

Приказом министра информации и общественного развития РК Константин Харламов назначен заместителем директора Республиканского государственного учреждения "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития, передает zakon.kz.

Новый заместитель директора будет курировать вопросы информационной работы АНК, связи с общественностью в сфере развития межэтнических отношений.

Константин Харламов родился 22 марта 1984 года.

В 2005 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Журналистика", в 2015 году - магистратуру Казахского университета экономики, финансов и международной торговли по специальности "Государственное управление".

Владеет государственным (казахским), русским, английским, турецким языками.

Трудовую деятельность начал в 2003 году телеведущим, также работал корреспондентом АО "Телеканал КТК", газеты "Караван", интернет-сайта "Наш спорт".

С 2006 по 2008 годы работал телеведущим, выпускающим редактором TOO "Телеканал "Астана". В разные годы работал главным консультантом отдела по связям со СМИ и общественностью Верховного Суда РК, PR-специалистом в ПРООН (Программа Развития Организации Объединенных Наций), пресс-секретарем АО НК "КазМунайГаз", пресс-секретарем ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), исполнительным директором Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ).

С 2015 по 2016 годы Константин Харламов занимал должность директора департамента информационной политики Федерации футбола Казахстана. С апреля 2017 года до нынешнего назначения он работал ведущим новостей, автором и ведущим еженедельной аналитической программы "Бизнес и Закон" и "Наше Дело" телеканала Atameken Business.

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