Кенгурятник от "Сергека" спасает? - полиция отреагировала на пост в соцсетях

Водителя наказали сразу по двум адмстатьям.

Полиция Алматы оперативно отреагировала на пост в Facebook, передает zakon.kz.

Глава объединения "Общая дорога" Арсен Шакуов в Facebook опубликовал фото внедорожника с внушительным кенгурятником, припаркованным с нарушением.

Как я понимаю эти кенгурятники вешают специально против Сергек? Но ничего страшного, Сергеки в Алматы смотрят в обе стороны. А по данному автомобилю прошу принять меры, так как он припаркован на месте, отведенном для лиц с особыми потребностями, - написал он.

Буквально через пару часов после этой публикации начальник Управления полиции Медеуского района Алматы Даурен Утебаев опубликовал сообщение о том, что по обращению Шакуова были приняты меры.

Факт нарушения, а именно наличие металлической конструкции для защиты авто (кенгурятник), скрывающего государственный номерной знак, что дает основание полагать, что целью установления является затруднение или невозможность идентификации государственных знаков системой видеоконтроля, сотрудниками УП Медеуского района взято на исполнение. Также, выявлен еще один факт - парковка для лиц с ограниченными возможностями. По данному обращению, после проведения проверки информации, установлен водитель а/м Toyota Sequoia, в отношении которого составлены административные протоколы по ст. 590 ч.3 - "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", и по ст 597 ч.4 "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств", - сказано в сообщении.

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