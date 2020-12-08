Япония привлечет ИИ для создания семейных пар

Власти стареющей страны намерены повысить рождаемость.

Страна со стареющим населением уже давно ищет способы обратить вспять один из самых низких показателей рождаемости в мире. Использование технологий искусственного интеллекта - одна из последних попыток, передает zakon.kz.

По данным ВВС, число младенцев, родившихся в Японии в прошлом году, упало ниже 865 тысяч. Сообщается, что в следующем году правительство планирует выделить 2 млрд иен на повышение показателя рождаемости.

Власти провинции предложили внедрить системы искусственного интеллекта, которые проанализируют данные молодых людей. Некоторые из существующих систем ограничиваются рассмотрением таких критериев, как доход и возраст, и дают результат только при наличии точного соответствия. Однако существует необходимость использования более дорогостоящих и передовых систем, которые могут учитывать такие факторы, как увлечения и ценности холостых японцев.

Мы планируем предложить субсидии местным органам власти, которые запустят проекты по подбору партнеров с использованием ИИ. Мы надеемся, что эти меры помогут обратить вспять снижение рождаемости, - приводит AFP слова источника из кабинета министров.

По прогнозам численность населения Японии сократится с пика в 128 млн человек в 2017 году до 53 млн к концу столетия.

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