У прилетевшего из Минска пассажира обнаружили коронавирус

Из 964 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 884 человек.

В Казахстан 6 декабря 2020 года прибыло 11 международных авиарейсов из Венгрии, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает zakon.kz.

Из 964 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 884 человек, без справок прибыло 80 человек - граждан РК, - говорится в сообщении.

В том числе:

- в аэропорт Нур-Султана - 5 рейсов, 340 пассажиров, со справками - 320, без справок - 20;

- в аэропорт Алматы - 4 рейса, 480 пассажиров, со справками - 426, без справок - 54;

- в аэропорт Актау - 1 рейс, 138 пассажиров, со справками - 132, без справок - 6;

- в аэропорт Атырау - 1 рейс, 6 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

Как отметили в комитете, по результатам ПЦР-анализа у пассажира, прилетевшего из Минска, выявлена коронавирусная инфекция.

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