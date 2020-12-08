Когда происходит принудительная ликвидация банков в РК

Началом процесса принудительной ликвидации банка является дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30 ноября 2020 года утверждены Правила осуществления ликвидации и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, передает zakon.kz.

Началом процесса принудительной ликвидации банка является дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Принудительная ликвидация банка производится судом в связи с:

- лишением уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензии банка на проведение всех банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 48 закона о банках;

- банкротством банка;

- заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц о прекращении деятельности банка по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Ликвидационная комиссия банка назначается уполномоченным органом не позднее следующего дня с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Входящие в состав ликвидационной комиссии работники уполномоченного органа и (или) организации по гарантированию освобождаются от выполнения должностных обязанностей по основному месту работы на весь период деятельности в ликвидационной комиссии.

На указанный период за ними сохраняется заработная плата и иные выплаты, установленные по основному месту работы.

С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемого банка.

Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами.

Как отмечается, ликвидационная комиссия действует от имени ликвидируемого банка и самостоятельна при принятии решений по вопросам, входящим в ее компетенцию.

Ликвидационная комиссия в срок не более 30 календарных дней принимает по акту приема-передачи от руководства банка либо от временной администрации (временного администратора) имущество и документы ликвидируемого банка.

Полностью текст правил смотрите здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (7 декабря).

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