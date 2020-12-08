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Блогер высмеял сборную России, но не ожидал в эфире главного тренера

Он был удивлен.

Фото : РИА Новости / Григорий Соколов8 декабря 2020, 11:05

Российский блогер, актер шоу «Импровизация» Дмитрий Позов в прямом эфире Матч ТВ решил показать, какой он умный и крутой, и резко высказался о поражении футбольной сборной России от Сербии. Он не ожидал, что спустя несколько секунд к эфиру подключится главный тренер сборной Станислав Черчесов, передает zakon.kz.

Блогер заявил, что после поражения Черчесов лишь оправдывается. "Ворвавшийся" в эфир Черчесов начал с резкого обращения Позову.

Как фамилия твоя?! Я тебя приветствую. У меня есть впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто тут оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: «Если это с нами случится, то должен быть план A, B, C или D. Пожалуйста, слушайте! - потребовал Черчесов.

В студии, к слову, были действующие и бывшие футболисты.

Рядом с тобой сидят два Димы – Баринов и Сычев. Одного я тренирую, а с другим успел поиграть. Они тебе точно скажут, когда Черчесов оправдывается, а когда – нет. Хорошего вам вечера! Когда вам рупор дают, то вы, пожалуйста, не выставляйте оценки, молодой человек, – добавил Черчесов.

После того, как наставник вышел из эфира, Позов попытался оправдаться, что не выставлял никому никаких оценок. Продолжится ли перепалка между Черчесовым и Позовым на других платформах, пока не известно.


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