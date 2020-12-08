Горячие новости
Читайте также

В Мексике расстреляли участников футбольного матча

Это случилось в криминальном регионе.

Фото : pixabay.com8 декабря 2020, 11:28

4 игрока погибли и еще 3 были ранены в результате перестрелки, зафиксированной в это воскресенье на футбольном поле в мексиканском районе Уриангато в штате Гуанахуато, передает zakon.kz.

Пострадавшие играли товарищеский матч, когда началась перестрелка. По информации El Universal, неизвестные прибыли к футбольному полю после окончания матча и открыли огонь по игрокам, отмечавшим завершение встречи. Некоторые из футболистов упали на пол и на лестницу, а другие побежали в укрытие.

По прибытии на место сотрудники службы безопасности обнаружили трех мужчин убитыми и еще как минимум четверых с огнестрельными ранениями, один из них скончался, оказавшись за медицинской помощью.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Пока ни одна из орудующих в регионе банд не взяла на себя ответственность за это ужасное нападение.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты