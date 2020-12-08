В Мексике расстреляли участников футбольного матча

Это случилось в криминальном регионе.

4 игрока погибли и еще 3 были ранены в результате перестрелки, зафиксированной в это воскресенье на футбольном поле в мексиканском районе Уриангато в штате Гуанахуато, передает zakon.kz.

Пострадавшие играли товарищеский матч, когда началась перестрелка. По информации El Universal, неизвестные прибыли к футбольному полю после окончания матча и открыли огонь по игрокам, отмечавшим завершение встречи. Некоторые из футболистов упали на пол и на лестницу, а другие побежали в укрытие.

По прибытии на место сотрудники службы безопасности обнаружили трех мужчин убитыми и еще как минимум четверых с огнестрельными ранениями, один из них скончался, оказавшись за медицинской помощью.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Пока ни одна из орудующих в регионе банд не взяла на себя ответственность за это ужасное нападение.

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