Трансформация БРК: успешное внедрение в работу BPM-системы и онлайн обслуживание клиентов

В условиях карантинных ограничений работа по цифровизации деятельности была ускорена.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, Банк, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") сообщает об успешном завершении первого этапа по внедрению BPM-системы в эксплуатацию, а также онлайн обслуживание своих клиентов. С 2019 года в Банке проводится активная работа по цифровой трансформации как внутренних, так и внешних бизнес-процессов, целью которой является повышение прозрачности, качества и скорости предоставления услуг.

Пандемия коронавируса обнажила существующие вызовы, связанные с необходимостью трансформации бизнеса, однако, БРК понимая, что цифровая экономика - ключевой фактор минимизации финансовых, кадровых и репутационных потерь – начал масштабную работу по автоматизации и цифровизации внешних и внутренних процессов задолго до пандемии. Именно своевременная цифровая трансформация, позволила Банку одному из первых из числа крупных компаний, в течение одного дня успешно перейти на 100% дистанционный режим работы, в данное время 90% сотрудников продолжают работать удаленно.

В условиях карантинных ограничений работа по цифровизации деятельности была ускорена и сегодня Банк Развития способен обеспечивать необходимый уровень кредитования и удерживать свои лидирующие позиции на рынке. В этом году завершается внедрение первого этапа автоматизированной системы управления бизнес-процессами, что позволило Банку оказывать услуги в режиме онлайн и исключить необходимость личного присутствия заемщика в процессе кредитования.

В рамках первого этапа внедрения автоматизированной системы управления Банк провел полный реинжиниринг бизнес-процессов основной деятельности. С мая 2019 года в Банке 100% сотрудников используют электронную цифровую подпись (ЭЦП) для ведения делопроизводства. Пересмотрены основные бизнес-процессы и переведены c системы электронного документооборота Lotus и бумажных регламентных процедур на новую BPM-платформу с автоматизированными бизнес процессами. Это позволило разработать и внедрить внешний интерфейс коммуникаций с клиентами - CRM (Client Relation Management). Для удобства потенциальных клиентов Банка CRM-система позволила оцифровать процесс приема документов, подписания электронных соглашений, а также уведомления на каждом из этапов рассмотрения заявки.

В Банке утверждена IT стратегия, целью которой является модернизация всей IT- инфраструктуры и переход на безбумажный документооборот. В этом году мы успешно внедрили автоматизированные системы управления внутренней и внешней деятельности Банка – BPM и CRM. Это позволило нам добиться оптимизации и ускорения наших бизнес-процессов, операционной деятельности без потери качества и искоренить бюрократические моменты, связанные с бумажным документооборотом, в электронный формат переведены внешние письма, служебные записки, распоряжения, внутренние заключения, решения уполномоченных органов, а также некоторые виды отчетности, - отметил Заместитель Председателя Правления Думан Аубакиров.

Как это работает? CRM-система доступна на сайте Банка, где действующие и потенциальные клиенты могут авторизоваться с помощью ЭЦП, подать документы на привлечение займа, отследить статус своей заявки и многое другое. Полученные посредством CRM документы автоматически передаются в BPM (Business Process Management) для обработки. После подачи документов клиент имеет возможность отслеживать статус рассмотрения его заявки и осуществлять весь процесс сделки посредством CRM. Помимо клиентов в личном кабинете планируется разработать функционал для внешних оценщиков, который позволит предоставлять необходимых данных для рассмотрения и аккредитации компаний в качестве внешнего оценщика/консультанта для проектов. Также можно будет заключать трудовые договоры и договоры о прохождении стажировки с кандидатами на работу или стажировку.

"Мы в тестовом режиме авторизовались в личном кабинете на сайте Банка и подали заявку на получение финансирования онлайн для проекта одной из наших компаний - ERG Recycling. Нам удалось благополучно загрузить запрашиваемые документы в личном кабинете, подписать Соглашение о неразглашении информации о проекте, подать бизнес-предложение. Считаем, что переход Банка на автоматизацию бизнес-процессов очень своевременен и комфортен как для Банка, так и для потенциальных и действующих клиентов. Это исключает бюрократические моменты и необходимость личного присутствия для клиентов, которые находятся в разных областях Казахстана и не всегда могут физически находиться в городе Нур-Султан. Особенно актуально это сейчас, во время пандемии COVID-19, когда большинство сотрудников офисов перешли на удаленный режим работы", - подчеркнул заместитель председателя Евразийской Группы по финансам Данияр Рахматуллаев.

BPM-система позволяет сотрудникам Банка работать из любой точки мира, имея при этом под рукой все необходимые для работы инструменты и доступ ко всем информационным системам Банка по защищенным каналам связи. Сейчас в BPM завершены внутренние процессы Банка по следующим направлениям: инвестиционные проекты, экспортные операции, расчет провизий по портфелям, межбанковское кредитование, финансирование дочерних организаций и управление человеческими ресурсами, комплаенс.

Стоит подчеркнуть, что CRM-система является собственной разработкой сотрудников Департамента информационных технологий (ДИТ) БРК и поддерживается также специалистами управления развития информационных систем. Что касается BPM-системы, то она построена на платформе SimBase латвийской компании Simurg. На протяжении года сотрудниками банка осуществлялась оптимизация и разработка бизнес-процессов по международным стандартам, а также по сей день осуществляется непрерывное тестирование BPM-системы.

Для всех нас, безусловно, пандемия стала серьезным испытанием, но она также послужила драйвером для повышения цифровой грамотности сотрудников, усиления темпа диджитализации как предоставляемых Банком услуг, так и внутренних процессов. Частично сменились приоритеты автоматизации, ввиду появившихся временных ограничений и запрета на личный контакт с коллегами и клиентами. Мы планируем интегрироваться с информационными системами государственных органов, дочерними структурами и в рамках холдинга в целом, а также развивать безбумажный документооборот и онлайн отчетность, - дополнила Заместитель Председателя Правления БРК Сандугаш Кенжебаева.

На 2021 год запланирована автоматизация вспомогательных процессов (бэк-офис) и дальнейшее развитие CRM-системы. При поддержке профильных министерств и после внесения правок в законодательные акты, БРК готов к полному переходу на электронный документооборот и работе в формате "paper free". Целью перехода является повышение прозрачности, качества и скорости предоставления услуг.

Для удобства пользования Личным кабинетом, можно ознакомиться с роликом.

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