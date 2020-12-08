Казахстанцы обсуждают пугающую причину смертности от COVID-19

О потенциальной связи загрязнения воздуха и смертности от COVID-19 заявили немецкие ученые.

В Интернете вновь появилась информация про коронавирус, мимо которой не смогли пройти казахстанцы, сообщает zakon.kz.

На этот раз темой обсуждения стала новость о том, что немецкие ученые обнаружили связь между концентрацией диоксида азота в воздухе и смертностью от COVID-19.

По информации издания Stopfake.kz, некоторые приводят это сообщение в доказательство теории химтрейлов – распыления ядов с воздуха.

Ранее отмечалось, что о потенциальной связи загрязнения воздуха и смертности от COVID-19 заявили специалисты из Галле-Виттенбергского университета. Они опубликовали исследование, посвященное этой теме еще в апреле 2020 года.

В аннотации к статье было указано, что "высокий уровень диоксида азота в воздухе может быть связан с высоким уровнем смертности в результате заболеваний COVID-19" и что "пока нет достоверных данных". Ученые указали на то, что "эта связь теперь должна быть исследована для других регионов и помещена в более широкий контекст".

Дополнительных исследований не проводилось.

Утверждения, что концентрация диоксида азота в воздухе может превышать допустимые нормы из-за распыления веществ с самолетов, безосновательны. Нет никаких доказательств правдивости теории о химтрейлах. К тому же известно, что основным источником диоксида азота являются промышленные предприятия. Поэтому концентрация этого вещества в воздухе над промышленными городами выше, чем над сельской местностью или населенными пунктами, рядом с которыми нет заводов и фабрик, - говорится в сообщении.

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