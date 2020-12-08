RG Gold приступила к строительству ГМК

Мощность новой фабрики 5 млн тонн первичной руды в год.

Компания начала детальное проектирование горнометаллургического комплекса (ГМК) в Акмолинской области. Совокупный объем инвестиций составит более 160 млрд тенге. Акционерами RG Gold являются "Верный Капитал" и американский фонд Resource Capital Fund.

RG Gold сообщает о начале работ по детальному проектированию горнометаллургического комплекса в Акмолинской области. Для их выполнения была привлечена казахстанская компания AAEngineering Group, являющаяся лидером в проектировании и строительстве промышленных объектов.

Мощность новой фабрики 5 млн тонн первичной руды в год. Летом были произведены все необходимые подготовительные земляные работы. Совокупный объем инвестиций составит более 160 млрд тенге, включая фабрику и всю инфраструктуру. Строительство будет завершено к четвертому кварталу 2022 года, - заявил Ерлан Оспанов, генеральный директор группы компаний "Верный Капитал".

Ерлан Оспанов также сообщил, что с 2014 года инвестировано почти 7 млрд тенге в геологоразведку. По результатам геологической разведки запасы драгоценного металла составили 100 тонн, а ресурсы оценены в 185 тонн по международной классификации JORC. Потенциал месторождения Райгородок до конца еще не изучен. Геологоразведочные работы и инвестирование в них продолжаются.

Новая фабрика позволит обеспечить постоянной работой более 1 100 казахстанцев, а совокупные налоговые отчисления в государственный бюджет составят более 20 млрд тенге в год. Компания ежегодно выделяет более 100 миллионов тенге на социально-экономическое развитие и улучшение инфраструктуры региона. Например, был проведен капитальный ремонт и оснащены школы в близлежащих селах, пробурена новая скважина для жителей района, произведен ремонт автодорог между райцентром Щучинском и селом Дмитриевка, - добавил генеральный директор RG Gold Лоуренс Россоу.

RG Gold придерживается высоких стандартов корпоративного управления, экологической и социальной ответственности в своей операционной деятельности. Предприятие активно взаимодействует с уполномоченными государственными органами и внешними аудиторами, а также на ежеквартальной основе проводит мониторинг состояния окружающей среды, включающий исследования атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы и радиационного фона. Результаты экологического мониторинга публикуются на сайте компании. Все работники проходят тренинги и обязаны сдавать соответствующие экзамены по технике безопасности.

За весь период проектирования и строительства фабрики было проведено семь общественных слушаний с участием жителей Акмолинской области, представителей местной исполнительной власти и экоактивистов, в декабре пройдет еще одно. Все протоколы общественных слушаний публикуются на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области.

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