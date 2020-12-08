Аксакалов: Экономика северного Казахстана перестраивается

Основные заводы региона стабильно загружены.

Аким СКО Кумар Аксакалов на брифинге СЦК подвел итоги уходящего года и рассказал о позитивных изменениях в экономике региона.

Как отметил глава региона, пандемия внесла изменения не только в привычный образ жизни, но и повлиял на экономику.

С самых первых дней местные власти начали поиск тонкого баланса между необходимостью введения ограничительных мер и сохранением темпов экономического развития.

Именно благодаря этому, нам удалось не просто обеспечить положительную динамику, а выйти на траекторию поступательного развития, - отметил Кумар Аксакалов.

Итоги 10 месяцев показывают, что по темпам роста показателей область не только входит в группу лидирующих регионов, но и превышает среднереспубликанские значения. Все это создает основу для дальнейшего развития области.

По итогам этого года ВРП на душу населения планируем увеличить до 2,7 млн.тг. Таким образом, обеспечим 35% рост за последние 4 года. За четыре года уточненный бюджет области увеличился почти в 2 раза - с 189 до 333 млрд тг, - добавил аким СКО.

Экономика северного Казахстана перестраивается с аграрной в аграрно-индустриальную. Основные заводы региона стабильно загружены. Портфель заказов заводов вырос практически в 2 раза - с 24 до 44 млрд тенге.

После длительных переговоров завод ЗИКСТО получил заказ 46 млрд.тг и будет загружен в ближайшие 2 года.

На севере Казахстана развивается электронная промышленность. Завод им.Кирова наладил сборку компьютеров. Уже сегодня заводом выпущено 42 тыс компьютеров, ноутбуков и планшетов, которые поставляются в регионы страны. До конца года будет выпущено еще более 9 тыс ноутбуков.

В регионе собирают термовагоны. Уже изготовлено 62 таких вагона. Учитывая высокий спрос, компания приступила к увеличению мощностей до 1 200 вагонов в год.

В следующем году запустят завод по производству сельхозтехники "CLAAS" и завод электротехнической продукции. На стадии запуска находятся фабрика ламинированной фанеры и производство биг-бэгов.

Кумар Аксакалов также рассказал о перспективных инвестпроектах. В северном регионе появятся фабрика по производству бумажной продукции, тепличный комплекс по выращиванию овощей. Идет строительство кирпичного завода.

В целом, реализация реализация этих проектов способствует росту объема инвестиций, которые с начала года увеличились на 20% - до 202 млрд тенге.

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