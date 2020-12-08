София Ротару возненавидела помощника на "Песне года" в Москве
При виде мужчины певица приходила в ярость.
Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова8 декабря 2020, 14:18
Народная артистка СССР София Ротару спустя долгое время вновь выступила в российской столице Москве на фестивале "Песня года". Знаменитая певица улыбалась всем, но помощник за кулисами вызывал у нее чуть ли не "аллергическую" реакцию в виде гнева, передает zakon.kz.
Российская публика тепло встретила Софию Ротару овациями. После выступления народная артистка СССР направилась в свою гримерку.
Помощник пытался взять у нее цветы, стараясь помочь певице, но она жестко отругала его за это: "Уйди отсюда, я сказала".
Тут же ее окружили фотографы, и София Михайловна снова стала улыбчивой и доброй.
Момент попал на видео и разлетелся по просторам интернета. Чем так разозлил помощник народную артистку СССР, остается загадкой.
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