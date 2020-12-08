София Ротару возненавидела помощника на "Песне года" в Москве

При виде мужчины певица приходила в ярость.

Народная артистка СССР София Ротару спустя долгое время вновь выступила в российской столице Москве на фестивале "Песня года". Знаменитая певица улыбалась всем, но помощник за кулисами вызывал у нее чуть ли не "аллергическую" реакцию в виде гнева, передает zakon.kz.

Российская публика тепло встретила Софию Ротару овациями. После выступления народная артистка СССР направилась в свою гримерку.

Помощник пытался взять у нее цветы, стараясь помочь певице, но она жестко отругала его за это: "Уйди отсюда, я сказала".

Тут же ее окружили фотографы, и София Михайловна снова стала улыбчивой и доброй.

Момент попал на видео и разлетелся по просторам интернета. Чем так разозлил помощник народную артистку СССР, остается загадкой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!