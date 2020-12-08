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Каждая четвертая молочная ферма в стране запускается в СКО

В регионе за последние два года запущены 7 современных молочно-товарных ферм.

Фото : пресс-служба8 декабря 2020, 14:21

В ходе брифинга на площадке СКЦ аким СКО Кумар Аксакалов подвел итоги 2020 года в сфере сельского хозяйства.

В регионе за последние два года запущены 7 современных молочно-товарных ферм, благодаря которым производство молока выросло на 5,4%. В этом году ведется строительство еще 11 ферм, из которых 5 будут запущены в этом месяце.

Учитывая, что в этом году по стране будет введено в общем порядка 20 ферм, то каждая четвертая ферма придется на Северо-Казахстанскую область. В следующем году начнется строительство еще 10 ферм, - сказал Кумар Аксакалов.

В целом, запуск 21 фермы позволит ежегодно производить более 51 тысячи тонн молока и трудоустроить 500 сельских жителей.

Аким области отметил, что благодаря модернизации на 8,6 млрд тенге ТОО "Маслодел" и "Молочный союз" смогут суммарно производить 247 тысяч тонн продукции в год.

Также в СКО реализуются проекты мясного животноводства. В этом году вводится ферма на 1 000 голов казахской белоголовой породы. Продолжается строительство двух откормочных площадок на 13 тысяч голов.

Запуск запланирован на следующий год. Также ведется строительство второй очереди свинокомплекса, которая позволит увеличить количество голов с 50 до 100 тысяч. Запланировано открытие генетического центра.


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