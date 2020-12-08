Критерии работы бизнеса в "зеленой", "желтой" и "красной" зонах разработали в Казахстане

Новогодние утренники и корпоративы остаются под запретом.

Председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов рассказал о четких критериях по ограничениям в "зеленой", "желтой" и "красной" зоне, передает zakon.kz.

Как сообщает atameken.kz, действующие ограничительные нормы теперь разделены на категории для трех зон: "зеленой", "желтой" и "красной", в которых в зависимости от санэпидситуации действуют ограничения, где уже заработали критерии. К примеру, в городах "зеленой" зоны с 4 декабря сняты ограничения на работу крытых рынков, торговых домов и ТРЦ в выходные и праздничные дни до 17.00. Доставка с фудкортов может осуществляться в выходные, межобластные перевозки совершаются при заполняемости автобуса на 75%. В "красной" зоне работа объектов ограничена в пятницу и выходные, а курсировать по области на общественном транспорте запрещено.

"Атамекен" совместно с министерством здравоохранения РК разработал критерии для каждой зоны. Нацпалата, в частности, предложила не вводить карантин в областях "зеленой" зоны, не ограничивать работу "бесконтактного" бизнеса - химчисток, ателье, ремонтных мастерских, СТО и автомоек. Также салонов красоты расположенных в ТРЦ, работа которых ведется с ограничениями по времени.

При соблюдении всех мер безопасности и загруженности была продлена работа "бесконтактного" бизнеса, салонов красоты в ТРЦ и ресторанов в безопасных зонах.

Основная задача критериев – распределять потоки людей. Поэтому увеличено время работы объектов. Новогодние утренники и корпоративы остаются под запретом.

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