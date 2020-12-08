Горячие новости
Читайте также

В Алматинской области прошла спецоперация: задержаны члены преступной группы

Трое из задержанных уже имели криминальный опыт.

Фото : Скриншот видео8 декабря 2020, 14:47

Серию краж преступной группы раскрыли полицейские Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В области в октябре и ноябре было зарегистрировано 12 фактов краж (6 краж совершены в Талдыкоргане, 5 в Сарканском и 1 в Коксуском районах) из частных домовладений.

Полицейскими изобличена группа из 5 человек, которые являются жителями Талдыкоргана в возрасте от 22 до 29 лет. У них была изъята бытовая техника, дорогие носимые вещи. Некоторая часть похищенного была конфискована у покупателей. Трое из задержанных уже имели криминальный опыт. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, - отметили в ДП области.

В отношении 4 лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и водворены в ИВС, одному лицу избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Другие данные по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты