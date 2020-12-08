20-летний житель Алматинской области ранил ножом двух детей

Его разыскивали почти 5 лет.

В Алматинской области задержан парень, беспричинно ранивший ножом двух несовершеннолетних, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 5 января 2015 года в поселке Жаналык Талгарского района. Хулигана объявили в розыск.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след и задержать подозреваемого в Талдыкоргане. Все это время он жил в разных регионах и подрабатывал в местах, где не требуется официального трудоустройства. В Талдыкорган приехал за несколько дней до задержания. Подозреваемый будет проверен на причастность к нераскрытым преступлениям в Алматы и Алматинской области, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Другие данные по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!