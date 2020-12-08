Аким Шымкента наградил волонтеров

Победителем в номинации "Лидер целей устойчивого развития" стал Абдималик Балбаев.

Церемония закрытия Года волонтера прошла сегодня, 8 декабря, с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В онлайн-мероприятии приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и местные добровольцы.

Год волонтера дал новый импульс развитию гражданской активности в обществе. В Шымкенте волонтерской деятельностью активно занимаются 20 общественных организаций. В них работает более 3000 волонтеров. В городе были организованы общенациональный проект "Birgemiz", проекты "Шымкент – қайырымды қала" по поддержке воспитанников детских домов, "Тәлімгер", "ECO SANA", "Шымкент - культурная столица СНГ", "Соревнуемся в добре", "Мейірім". В рамках проектов были проведены субботники, социальная работа с детьми, пожилыми и инвалидами, благотворительные акции. Труд граждан, которые помогают решать социальные проблемы, - позитивный пример для других. Желаю успехов и неиссякаемых сил всем, кто работает для будущего нашей независимой страны! - сказал аким.

Айтенов наградил победителей международной премии "Волонтер года" и "Жомарт жүрек". Победителем в номинации "Лидер целей устойчивого развития" стал Абдималик Балбаев, Оксана Янченюк стала лучшей в номинации "За активное участие в развитии здравоохранения". Лауреатом премии "Волонтер года" стала победитель номинации "За вклад в решение социальных проблем", председатель молодежной общественной организации "Выпускники ACCESS города Шымкента "ASAA" Данара Саранова.

Кроме того, премией "Жомарт жүрек" 2020 года награжден президент холдинга "OtauGroup", победитель в номинации "Жыл тұлғасы" Кайрат Молдасеитов.

Заместитель председателя гендерной комиссии при акиме города, советник генерального директора ТОО "Корпорация "Береке А" Рашкуль Оспаналиева стала победительницей в номинации "Жыл тұлғасы". Победителем в номинации "Туған өлке" объявлен директор ТОО "Корпорация Ак Ордасы" Садулла Калыбеков.

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