За последние сутки в Атырауской области у 61 человека была диагностирована коронавирусная инфекция.

Из Атырау на Тенгиз отправятся еще 15 медицинских специалистов. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга проинформировала руководитель отдела управления здравоохранения Атырауской области Нина Оспанова, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.





Мы получили письмо от ТШО, в котором сообщалось об открытии четвертого блока инфекционного стационара. В настоящее время функционируют три блока. На прошлой неделе на месторождение было направлено 8 медицинских специалистов. Планируется отправить еще 15 медработников. Среди них один врач, семь медсестер и семь работников младшего звена. Сегодня в полевом инфекционном стационаре работают 23 медицинских специалиста, - сказала Нина Оспанова.

Напомним, за последние сутки в Атырауской области у 61 человека была диагностирована коронавирусная инфекция. В городе Атырау зарегистрировано 19 человек, заразившихся опасным вирусом. Подтвержден коронавирус и у 42 работников месторождения Тенгиз.

По последним данным, за прошедшие сутки лечение от коронавирусной инфекции выздоровело 11 пациентов. В настоящее время на дому получают лечение 164 человека.

В областном инфекционном стационаре находится 38 пациентов, в районном инфекционном стационаре- 5 ( из Индерского района- 3, Кызылкогинского района -2 пациента) еще 174 человека получают лечение в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз.



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