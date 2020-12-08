Волонтеров Алматы наградили благодарственными письмами

Сагинтаев выразил слова признательности и благодарности.

В рамках официальной церемонии закрытия Года волонтера аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вручил награды волонтерам и представителям молодежных организаций.

Официальная церемония закрытия Года волонтера состоялась с участием Главы государства К.-Ж. Токаева. Алматы, как и другие регионы, был подключен посредством видео-конференц-связи.

Победителем конкурса "Жомарт Жүрек" в номинации "Жыл тұлғасы" стал генеральный директор ТОО "Диал строй" Габит Маматраиымов.

Победителями конкурса "Волонтер года" стали руководители общественных объединений "Академия педагога", волонтерское движение "Lider.kz", "Общество Красного Полумесяца РК" Нурым Нургалиев, Дильмира Блац, Еркебек Аргымбаев соответственно.

Ряд волонтеров и представители волонтерских организаций отмечены благодарственными письмами Елбасы и Президента.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил слова признательности и благодарности от имени алматинцев за отзывчивость, заботу и помощь, которую волонтеры оказывают рядовым горожанам в трудные моменты.

За прошедший год в Алматы были реализованы проекты по развитию волонтерского движения в сферах здравоохранения, ухода за престарелыми людьми, образования, экологии и взаимодействия с населением. В городе функционируют порядка 28 крупных волонтерских организаций. В базе данных организаций насчитываются более 50 тысяч волонтеров.

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