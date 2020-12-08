Плюс 54 смерти от коронавируса зарегистрировали в Казахстане

На 10 больше по сравнению с предыдущей неделей.

С 30 ноября по 6 декабря в Казахстане зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5

город Алматы - 10

Акмолинская область - 1

Алматинская область - 5

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 10

Западно-Казахстанская область - 7

Карагандинская область - 2

Костанайская область - 1

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 4

Северо-Казахстанская область - 5

Итого по Казахстану зарегистрировано 2 088 случаев с летальным исходом.

С 23 по 29 ноября в стране зарегистрировали 44 случая смертей от коронавируса.

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