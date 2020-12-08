Плюс 54 смерти от коронавируса зарегистрировали в Казахстане
На 10 больше по сравнению с предыдущей неделей.
Фото : Минздрав РК8 декабря 2020, 16:57
С 30 ноября по 6 декабря в Казахстане зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5
город Алматы - 10
Акмолинская область - 1
Алматинская область - 5
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 10
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 2
Костанайская область - 1
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 4
Северо-Казахстанская область - 5
Итого по Казахстану зарегистрировано 2 088 случаев с летальным исходом.
С 23 по 29 ноября в стране зарегистрировали 44 случая смертей от коронавируса.
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