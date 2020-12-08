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Советник Токаева выразил восхищение Елбасы

Они обсудили актуальные вопросы.

Фото : сайт Елбасы8 декабря 2020, 17:04

Первый Президент Казахстана встретился с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

Весь мир находится в непростом положении. Прогнозируется существенное падение экономики на 3-4 процента. Сегодня я хотел бы обменяться с вами мнением относительно обстановки в мире, - сказал Елбасы.

Чакрабарти поделился взглядами касательно прогнозов по восстановлению и дальнейшим перспективам мировой экономики. Кроме того, заместитель председателя Высшего совета по реформам высоко отметил заслуги Нурсултана Назарбаева в деле построения и развития независимого Казахстана.

У меня остались самые теплые воспоминания от нашей совместной работы, когда я занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития. Мы очень тесно работали с Казахстаном. Ваша страна входила в первую пятерку стран, с которыми мы сотрудничали. Это стало возможным благодаря вашему активному участию. Я также хотел выразить свое восхищение вашими усилиями по созданию независимого Казахстана, - сказал Чакрабарти.


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