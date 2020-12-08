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В Нур-Султане полицейский стал героем соцсетей 

Он помог водителю, у которого сломалась машина.

Фото : кадр из видео8 декабря 2020, 17:05

В Нур-Султане полицейский помог водителю на дороге, сообщает zakon.kz.

Видео распространяют в социальных сетях. Патрульный полицейский, неожиданно ставший героем видеосюжета, удивился вниманию к своему поступку.

На окраине столицы по улице 20-40 он заметил автомашину со спущенным колесом. В автомобиле находились пожилой водитель и его супруга. В течение часа, 78-летний водитель на оживленной трассе не мог дождаться помощи от попутных автомашин. Сняв пробитое колесо с машины, полицейские отвезли его для починки на СТО. Устранив поломку, полицейские отправили благодарного пенсионера в город Ерейментау, откуда он прибыл в столицу, - рассказал старший лейтенант полиции Нурсултан Шамгалиев.


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