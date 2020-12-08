Уральцам разрешили отпраздновать Новый год впятером

Иначе веселье обернется штрафом.

В Уральске запретили собираться группами более пяти человек на Новый год, сообщает zakon.kz.

Об этом изданию "Мой город" рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев.

Он подчеркнул, что в ресторанах, кафе и банкетных залах запрещается проводить массовые мероприятия, семейные праздники, в том числе и новогодние корпоративы и утренники.

Дома можно собираться до пяти человек, в этом никто не ограничивает. Но более пяти человек, 10, 20 это уже будет считаться как массовое мероприятие. Если сигнал поступит по линии МПС или мониторинговых групп, то их будут привлекать к ответственности. Штраф физическим лицам составляет около 83 тысяч тенге, если оплатит в течение недели, то 41 тысяча тенге. Сейчас наша область находится в "зеленой" зоне, но если окажемся в "желтой" или в "красной", то нам придется усилить ограничительные меры, - сказал он.

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