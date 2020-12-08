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Доллар подешевел, а рубль подорожал на торгах

Курс доллара снизился на 0,45 тенге.

Фото : yandex.kz8 декабря 2020, 17:11

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 421,13 тенге, снизившись на 0,45 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7181 тенге (+0,0397), объем торгов 46,1 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421 тенге, евро – 510-513 тенге, рос. рубль - 5,71-5,76 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 8 декабря.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,70%, составив $45,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,80% — до $48,40 за баррель.


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