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В 76 селах СКО улучшилось водоснабжение

Это практически столько же, сколько было сделано за три последних года.

Фото : Пресс-служба акима СКО8 декабря 2020, 17:15

В 76 селах СКО улучшилось водоснабжение. Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК, сообщает zakon.kz.

В сравнении с прошлым годом, финансирование увеличено в 2,2 раза - с 3,7 до 8 млрд. тенге. Это позволит в 1,5 раза увеличить протяженность отремонтированных сетей, в 5 раз - число домов, имеющих возможность подключения к воде, - сказал аким области.

За один год водоснабжение улучшилось в 76 селах. Это практически столько же, сколько было сделано за три последних года.


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