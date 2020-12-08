В этом году финансирование строительства выросло в 1,5 раза.

В Северо-Казахстанской области строят 32 многоэтажки. Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК, сообщает zakon.kz.

В этом году финансирование строительства выросло в 1,5 раза до 18 млрд.тг. До конца года будет введено более 300 тысяч квадратных метров жилья.

Три года назад мы строили в 1,5 раза меньше. А в следующие годы мы хотим возводить не менее 400 тысяч квадратных метров, - отметил глава региона.

Уже сегодня в областном центре строятся 32 многоквартирных дома. Большая часть из них появляются на месте снесенных за 3 года 1 277 домов. Масштабы данной работы будут только увеличиваться. В регионе принята собственная программа по реновации "Жаңа Қала".

Сегодня частными застройщиками возводятся 14 домов. 3 года назад за частные инвестиции был построен только один дом.

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