В Акмолинской области подвели итоги Года волонтера

Также в регионе были отмечены памятными призами победители областного конкурса "BIRGEMIZ_AQMOLA".

Близится к завершению объявленный в стране Год волонтера. Практически во всех регионах люди с активной гражданской позицией поддержали идею добровольно и бескорыстно помогать тем, кто нуждается в опеке. Не явилась исключением и Акмолинская область. Появились благотворительные проекты в сфере защиты животных, экологии, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Сегодня на счету у акмолинских добровольцев - тысячи добрых дел и растопленных сердец. Благодаря их доброй энергии и целеустремленности, благие дела уже стали постоянным делом.

По информации управления внутренней политики, ключевым событием стало подведение итогов года и награждение победителей конкурса "Волонтер года" с участием акима области Ермека Маржикпаева посредством видеоконференцсвязи.

В своем выступлении руководитель региона отметил значимость неустанной работы волонтеров и их вклад в борьбе с пандемией.

Пандемия коронавирусной инфекции оказалась проверкой не только для системы здравоохранения, но и экзаменом для всех – когда каждый из нас может и помогает ближнему. В сложившейся ситуации наши волонтеры смогли быстро мобилизоваться, став своеобразным мостом между населением и государством, - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Инициативы социально активных акмолинцев нашли не только отклик в сердцах людей, но и поощрение лучших.

Победителем республиканского конкурса "Волонтер года" в номинации "Лучшая волонтерская организация" стал волонтерский отряд "Әлем" при Агротехническом колледже г. Есиль, в номинации "Лучший социальный работник" - руководитель волонтерского центра "Феникс" Ербол Амантаев, в номинации "За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений" - ОО "Женский луч" г.Степногорск.

Спасибо, что нашу инициативу поддержали на таком высоком уровне. Главное для нас - видеть счастье в глазах, тех кому мы помогаем, - поблагодарил победитель Ербол Амантаев.

Также сегодня в регионе были отмечены памятными призами победители областного конкурса "BIRGEMIZ_AQMOLA".

К слову, ряды волонтеров области насчитывают более 3-х тысяч человек разных возрастов и профессий, а в период ЧП и локдауна на постоянной основе трудились 900 добровольцев.

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