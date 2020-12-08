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В СКО улучшилось состояние дорог

Были отремонтированы дороги в 74 селах.

Фото : пресс-служба8 декабря 2020, 17:27

В СКО за 3 года улучшили 30 % дорог, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

Протяженность улучшенных дорог в СКО увеличивается с каждым годом. В 2018 году отремонтировано - 675 км, год назад - 705 км, в этом году - 954 км.

То есть, буквально за 3 года мы смогли улучшить порядка 30% дорожной сети области. Ремонтируя магистральные трассы, не уделялось должное внимание дорогам внутри сел. Поэтому, выделив на эти цели в 8 раз больше средств - с 772 млн до 5,8 млрд тенге, мы смогли отремонтировать дороги в 74 селах, - сказал Кумар Аксакалов.


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