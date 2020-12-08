Студентов не будут освобождать от зимней сессии из-за проблем с Интернетом

Академической неуспеваемости практически нет. Студенты имеют возможность переносить свои академические кредиты в летний семестр.

Экзамены в вузах пройдут согласно академическому календарю, несмотря на просьбы отдельных студентов освободить их от сдачи экзаменов, заявил на брифинге вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видели по весеннему семестру прошлого учебного года, когда студенты говорили, что у них нет Интернета, поднимался вопрос этими же студентами о возможности не сдачи экзаменов или отмены сессий. Мы считаем, что такой подход неприемлем, — сказал Мирас Дауленов.

По его словам, летом этого года для студентов была проведена разъяснительная работа, и в случае необходимости всем было предложено приехать в общежития.

Считаем, что сессия должна быть проведена в дистанционном формате. Те студенты, которые говорят, что следует отменить сессии из-за доступа к Интернету, то, считаем, что это запоздалое требование. Поскольку у студентов была возможность приехать в общежитие...По проктерингу. В одном из медвузов страны студенты попросили освободить их от сдачи экзаменов с использованием проктеринга, но возникает вопрос – если студенты медвузов просят об этом, тогда возникает вопрос: "каких врачей мы получим?". Студенты переживают, боятся, что они не смогут сдать экзамен, что будет какая-то академическая нечестность проявлена. Мы считаем, что это неправильно, особенно для студентов Медвузов. Этой зимой сессия пройдет в штатном режиме с соблюдением соответствующих мер. При этом студенты, кто учатся дистанционно, буду сдавать эту сессию в дистанционном формате, — объяснил вице-министр.

Он уточнил, что с 26 ноября зимняя сессия уже началась, но более конкретные сроки завершения зависят от академического календаря каждого вуза.

Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что сессия в основном завершится до конца текущего года. То есть все студенты уже к новому году уже смогут отдохнуть и сдать все свои экзамены, — отметил Дауленов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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