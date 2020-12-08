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Муж поссорился с женой и прошел 448 километров пешком

В день он преодолевал около 64 километра.

Фото : Кадр из фильма "Форрест Гамп"8 декабря 2020, 17:32

Итальянец, раздраженный после ссоры со своей женой, прошел пешком 448 километров, передает zakon.kz.

48-летний мужчина преодолевал около 64 километров в день. Дорога заняла одну неделю, отмечает The Independent.

Измотанного путника остановили полицейские в 2 часа ночи за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии. Сообщается, что полицейские долго не верили в то, что он смог пройти такое расстояние пешком. После установления личности они выяснили, что его жена сообщила о пропаже неделей ранее.

Мужчина замерз и устал, но находился в адекватном состоянии. Он рассказал полицейским, что не осознавал, насколько далеко зашел. В дороге его кормили незнакомцы, так как он не взял с собой провизии и денег.

Позже за ним приехала жена. Помимо оплаты счета за номер в отеле ей пришлось заплатить штраф в размере 400 евро из-за нарушения комендантского часа.


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